A XXIII. Lakiteleki Filmszemlén az idei évben 112 alkotás érkezett be a Kárpát-medencéből, és ezek közül mindössze 42 jutott tovább az előzsűrizés után. A rangos eseményen Forgács József; A piros ruhás lány című dokumentumfilmje nemcsak megállta a helyét, de kiemelkedő sikereket ért el. Az oroszlányi dokumentumfilm elnyerte a szakmai zsűri két díját és a Tiszaalpári nyugdíjas klub különdíját is.

Újabb sikert ért el az oroszlányi dokumentumfilm

Forrás: oroszlanymost.hu

Nem ez az első oroszlányi siker

Nem először arat sikert a film. Tavasszal a celldömölki TOTALPLAN filmfesztivál fődíját is megnyerte az alkotás. Forgács József az oroszlány.hu-nak elmondta, hogy reménykedett a díjakban, de nem akart túlzott elvárásokkal nekiindulni a filmszemlének:

– Őszintén szólva reméltem, hogy díjat érdemel ez a dokumentumfilm, de nem készültem arra, nehogy csalódjak.

A háromnapos eseményen a résztvevők filmvetítéseken és szakmai beszélgetéseken vettek részt. A zsűri, amelynek elnöke Buglya Sándor, Magyarország Érdemes Művésze és Balázs Béla-díjas filmrendező volt, külön kiemelte a film erényeit. A társelnök, Sára Balázs operatőr, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense, méltatta Forgács operatőri munkáját, amelyet ezúttal saját maga végzett.

– Jól esett ez az elismerés, hiszen a kamera mögött ritkán állok. Független filmesként azonban egyre gyakrabban kell magamnak megoldanom mindent – árulta el a rendező.



Hamarosan megtekinthető a film

A piros ruhás lány hamarosan online is elérhető lesz az Idővándor YouTube-csatornán, így a szélesebb közönség számára is megtekinthetővé válik. Aki addig szeretne ízelítőt kapni belőle, a Facebookon találhat előzetest. Forgács József már a következő alkotásokon dolgozik. Következő projektje: A Szabadság olimpikonja című filmjét versenyre vinni. A Hanzlik János életét bemutató film mellett más művészeti projektek is lekötik: jelenleg két-három kiadásra váró könyve nyomdai előkészítését végzi.