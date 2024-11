Igazi meglepetésként érte a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait, hogy jelölték őket egy rangos, országos elismerésre. Ráadásul a szakmai zsűri döntése alapján a tatabányai önkéntesek bekerültek a négy döntős közé. Hogy közülük végül ki kapja a díjat, azt már a közönségszavazatok döntik el. Eddig a terepjárósokra voksoltak a legtöbben.

A tatabányai önkénteseket jelölték az "Önként jöttem díj"-ra. A közönség szavazatai döntenek, hogy ki nyer a legjobb négy szervezet közül

Fotó: facebook/Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Családbarát Magyarország Központ 2016 óta minden évben meghirdeti az "Önként jöttem díj"-at. Az elismerésre azokat szervezeteket, közösségeket vagy gazdasági társaságokat jelölhetik, akik saját akaratukból, elsősorban saját erőforrásaikból egy-egy közösség vagy az egész társadalom javára végeznek valamilyen hasznos tevékenységet, amelyért cserébe nem várnak anyagi vagy bármilyen más jellegű ellenszolgáltatást.

Elismerés a tatabányai önkénteseknek

– Egyszer csak jött egy hívás, hogy jelöltek minket és bekerültünk a legjobb négybe. Egészen addig nem is tudtunk róla, hogy valaki jelölte a szervezetünket. Természetesen korábban hallottunk már a díjról, de nem is gondoltuk volna, hogy mi is bekerülünk ebbe a „körbe” – mesélte Körösladányi Zsombor, a tatabányai egyesület elnöke, aki csak találgatni tud, hogy a szakmai zsűri mi alapján választotta ki őket a döntőbe.

– Talán a weblapunkon, vagy még inkább a közösségi oldalunkra kirakott események, feladatok sokszínűsége és hasznossága dönthetett. Ahogy láttuk főleg beteg gyerekekkel, szociálisan rászorulókkal foglalkozó szervezetek voltak eddig nyertesek. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a zsűri minket is beválasztott az utolsó körbe – magyarázta az elnök, aki elárulta, hogy egyesületük 2006-ban alakult.

Sokaknak segítettek már

– Felismerve a tényt, hogy nagy szükség van a városban, a vármegyében a segítségnyújtásra, ezért 2014-ben átalakultunk önkéntes tűzoltó és polgári védelmi egyesületté. Nem sokkal később eltűntszemély kereséssel is bővítettük tevékenységi körünket, azóta 5 kutyavezető, 7 kutyával tagja a csapatnak. Kezdetektől próbálunk a szociálisan rászoruló embereknek is segíteni adományozásokkal, egyéb feladatokkal. A magyar vöröskereszt égisze alatt részt vettünk a migránsválság kezelésében, majd covid idején is helyt álltunk. A 2022-es Török földrengésnél 2 tonna adományt gyűjtöttünk össze más szervezetekkel, magánemberekkel és juttattunk el a török nagykövetségnek – sorolta tevékenységeik körét Körösladányi Zsombor.