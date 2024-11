Sokan teszik fel a kérdést az év végéhez közelekedve, hogy mikor érkezik a decemberi nyugdíj. Mondjuk is a részleteket. Mint azt az Államkincstár írja, a nyugdíjfolyósítás módjáról a jogosultnak kell rendelkeznie. Választhatja a készpénzkifizetést vagy a bankszámlára utalást is.

A decemberi nyugdíj után nem sokkal, februárban még egy 13. havit is kapnak a jogosultak

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Szon.hu

Előbbi esetben postai úton a Magyar Posta Zrt. közreműködésével, a jogosult által megadott címre küldik a nyugdíjat, és egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban minden év novembereében tájékoztatnak is, hogy mikor érkezik majd a következő évben a postás.

Bankszámlára utalásnál is megvannak a dátumok, ezek többsége 12-e, 1-2 kivételtől eltekintve (például a nyugdíj kifizetése 2024-ben 10-én érkezett májusban, 11-én októberben). Decemberben pedig már harmadikán utalják azt. Mint a Vaol.hu írja, azok, akik a postást várják, szintén korábban jutnak most hozzá a nyugdíjukhoz. Rájuk a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt dátumok vonatkoznak.

Kiemelten odafigyelnek a nyugdíjasokra

Horváth László (Fidesz) képviselő a minap a parlamentben, a 2025-ös költségvetés általános vitáján arról beszélt, hogy a kormány betartotta a 2010-es ígéretét a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzéséről; jövőre a költségvetés 7200 milliárd forintot fordít nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra, ebből 500 milliárdot a 13. havi nyugdíjra, miközben 490 milliárd forintra emelkedik a Nők 40 program keretösszege.

Mint a Magyar Nemzet írja, jövő februárjában is mintegy 2,5 millióan egy teljes havi nyugdíjjal vagy ellátással azonos összegű többletjuttatásban részesülnek majd a 13. havi nyugdíj okán. Azokat az idős embereket is támogatja az állam, akik nyugdíjasként továbbra is aktív szereplői kívánnak maradni a munkaerőpiacnak. Részükre 2025-ben is fennmarad a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és járulékmentessége. Mindellett idehaza inflációkövető nyugdíjemelés van, amely 3,2 százaléknyi pluszt jelenthet 2025-ben a szépkorúaknak, írja a portál.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a heti kormányinfón kiemelte: szerinte a jövő évi költségvetés a családpolitika költségvetése, számos kedvezményt biztosít a családoknak, és bebetonozza a 13. havi nyugdíjat is.