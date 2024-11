A Bazilika felújítása miatt a jobb oldali mellékajtón járulhattak a hívek a templombelsőbe a Mindszentek estéjén mondott szentmisére. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Szent István tér felől, a főbejáraton át érkezett, majd a Bakócz-kápolnában öltötte magára aranyszínű palástját. A bíboros szentbeszédében Jézus nyolc boldogságról szóló tanításáról, azon belül a bűnök bocsánatáról is beszélt.

Nyolc boldogságról beszélt Erdő Péter

Fotó: Mudrák Attila

Nyolc boldogság és a Mindenszentek

Erdő Péter nyitószavaiban kiemelte: november 1-jén minden szentet imádunk és köszöntünk, akik között olyan is van, akiket személyesen ismerhettünk és szerettünk. Hozzátette: a mindennapi gondjaink, feladataink megoldásához bátran forduljunk a szentekhez segítségül.

Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek

Ez a sírás szomorúságot, sőt gyászt jelent. A bíboros kiemelte: ha az előző két boldogságot, a szegénységet és a szelídséget valaki elérte, emlékeznie kell arra is, hogy bűnös. Ezért gyászolnia kell a saját bűneit. Ám boldogabbak azok, akik mások bűneit siratják.

Ez pedig azt jelenti, tette hozzá Erdő Péter, hogy nem szabad lenézni a másokat a bűneik miatt, hanem értük is engesztelni, imádkozni kell. Mindenszentek ünnepén és halottak napján gondoljunk erre az összefüggésre is:

Imádkozhatunk a saját, a mások és elhunyt szeretteink bűniért is

– kérte a bíboros.

– Ma is sokan úgy érzik, hogy a világ az emberi és keresztény értékek elpusztítása, a józan ész semmibevétele, az önpusztító háborúk és gyűlölködés irányába tart. Sokakon eluralkodik a világvége hangulat. Mindebben mintha a puszta emberi gyöngeségnél nagyobb erők jelennének meg. Emiatt sokan félnek, szoronganak, sőt, az elkeseredés kísértésébe esnek. De Jézus szavai a sírókról és a vigasztalásról a mai emberhez is szólnak, nekünk is bizalmat adnak – emelte ki Erdő Péter.

A szentmisén a hívek közös gyertyagyújtással, sötétben imádkoztak Erdő Péter bíborossal.