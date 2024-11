„Forgószél”. 1956. november 4-én ezen a fedőnéven megtervezett hadművelettel vette kezdetét Magyarországon a forradalom és szabadságharc leverése, a szocialista társadalmi rend helyreállítása, emlékezett a honvedelem.hu a 68 évvel ezelőtti eseményekre. A portál felsorolta a november 4-i szovjet bevonulás utáni megtorláskor elítélt honvédeknek, tiszteknek a nevét is, azoknak a honvédeknek a nevét is. A gyásznap alkalmából emlékezzünk meg az esztergomi áldozatairól is.

A forradalom utáni és a November 4-i szovjet bevonulás utáni megtorlás katonai áldozatai, köztük Kicska János esztergomi lövész

Forrás: honvedelem.hu

Esztergomi tüzérek az áldozatok között

A megtorlásoknak számos vármegyénkből származó vagy ott szolgáló katona is áldozatul esett. Az esztergomi légvédelmi tüzérek a budapesti Juta-dombi harcokban vették fel a harcot a szovjet támadókkal a Soroksár és Pesterzsébet határánál lévő Juta-dombnál, írta a Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.

A katonákat 1958. november 13-án ítélték halálra, és két nappal később, 1958. november 15-én végezték ki. (Sorrendben: név, rendfokozat, poszthumusz rendfokozat, születési hely, év, édesanyja neve, beosztás, alakulat, szolgálati hely, büntetés és a halálos ítélet végrehajtásának ideje.):