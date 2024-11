A közelmúltban fitneszparkot avattak Mocsán, amely már most nagy népszerűségnek örvend. A Mocsai Arany János Általános Iskola felső tagozatosa testnevelés órákon is igénybe veszik az új eszközöket. Facebook-bejegyzésükből kiderül az is, hogy mindenki megtalálta a számára megfelelő eszközt. Hozzátették, amikor ott jártak, jó volt egy kicsit úgy mozogni, hogy nem a megszokott iskolai közegben voltunk. Na és persze a játék sem maradt el.