A fiatalok egymás után számoltak be külhoni szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalataikról. Három hónapos bajorországi szakmai gyakorlaton voltak. Simonfi Blanka, Fürst Benett, Molnár Máté Dániel, Hérics Dóra, Ujvári Richárd, Bajcsai Blanka, Vida Balázs, Kovács Adrián, Molnár Máté Csaba, Kojsza Krisztián, Pfiszterer Kata személyes élményeiken túl meg is vendégelték a meghívottakat. Természetesen bajor ételekkel készültek. Szüleik mellett az iskola diákjainak egy csoportja, pedagógusok, és a fenntartó képviselői is részt vettek a programon. Érdeklődve hallgatták a fiatalok személyes élményeit, beszámolóit.