Szép korábbi hagyomány éled újjá a tatabányai középiskolában. A Keri aulájában november 21-én (csütörtök) Doktor Gabriella igazgató javaslatára ismét lesz a kék-fehér színben pompázó, német est.

Német est lesz a Keri-ben

Fotó: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

A TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola aulájában német est lesz. Ennek hátterében az áll, hogy nyáron 3 hónapos bajorországi szakmai gyakorlaton részt vett 11 tanuló mesélte el tanárainak, szüleinek, az est iránt érdeklődő alsóbb évfolyamos tanulóknak a külföldön átélteket, tapasztaltakat.

A német est kedvéért kék-fehér színt ölt a suli

Az iskola aulája ad otthont a hangulatos rendezvénynek, ami az ízléses terítéssel együtt a tipikus kék-fehér bajor színben pompázik. Ínycsiklandó ételek, szemet gyönyörködtető desszertek kóstolója várja a vendégeket. A tanulók beszámolói tartalmaznak egyaránt pozitív és negatív élményeket is, de abban mind egyet értenek, hogy az önállósodásnak, önmaguk megismerésének nagyon jó próbája volt a három hónap.

Különleges eseménynek adott otthont az iskola nemrégiben, Pápai Joci látogatott egykori intézményébe

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Közös munka eredménye

A rendezvény és a külföldi gyakorlat motorja Varga Imréné igazgatóhelyettes, aki némettanárként napi kapcsolatban volt a német duális partnerekkel a fiatalokat illetően, illetve meg is látogatta őket külföldi tartózkodásuk alatt. A színvonalas rendezvény az iskola több oktatója, technikai munkatársa közös munkájának bizonyítéka.

Egykori iskolájába látogatott

Szeptember végén, a Dalszerzők napja alkalmából Pápai Joci volt a vendég a tatabányai Kereskedelmi Szakközépiskolában. Most vendég volt, régen pedig itt koptatta az iskolapadot a ma már országosan ismert dalszerző-előadó. Az aula falai között minikoncert alakult. Fergeteges taps kísérte az Özönvíz című dalt, könnyeket csalt a diákok szemébe Az én apám, majd hallhattuk tőle az Origo című dalt is, ami rövid idő alatt hatalmas sláger lett és ami 2017-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon képviselte hazánkat. Az előadó egyebek mellett beszélt arról is, ha valaki az útján jár, azt észre veszi.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert 4 éves koromtól énekes akarok lenni

– mesélte, majd ugrott egy nagyot az időben és a pályaszeretetről beszélt. Illetve arról, milyen érzést jelent számára az alkotás. Szólt arról is, hogy a 2017-es év micsoda áttörést jelentett karrierjében. A Keri jó hírét azonban nemcsak Pápai Joci viszi tovább.