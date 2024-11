Mi az a napkitörés?

A napkitörés a naptevékenység leglátványosabb, és legerősebb földi hatásokkal rendelkező megnyilvánulása, melynek során együtt jelentkezik az alábbi három naptevékenységi jelenség:

Fler, vagyis a naplégkör egy körülhatárolt részének hirtelen, erős kifényesedése.

Koronakidobódás, vagyis a napkorona egy darabjának kilökődése a bolygóközi térbe.

Eruptív protuberancia, vagyis egy, a napkoronában hosszú ideje egy helyben lebegő, a környező gáznál sűrűbb és hidegebb felhő (nyugodt protuberancia) hirtelen, gyorsuló felemelkedése és elszállása.

A fenti jelenségek egymástól függetlenül is előfordulnak, de az esetek mintegy 50-75 százalékában együttesen következnek be, napkitörés keretében. Különösen a legnagyobb flerek, koronakidobódások és eruptív protuberanciák lépnek fel szinte mindig együttesen.

Miért lehet veszélyes egy napkitörés?

Egy napkitörés következtében gyönyörű sarki fényt lehetett látni, olykor akár Magyarország területén is. A napkitöréseknek azonban vannak káros hatásai is: megzavarhatják a kommunikációs és a GPS-rendszereket, de befolyásolhatják más elektronikus eszközök működését is, és súlyosan megrongálhatják az elektromos rendszereket is.

A Carrington-esemény nagyjából 150 éve történt, ez volt az első űrvihar, amit tragikusabbnak számítunk. 1859-ben nem csak világszerte látható sarki fényt okozott, de már károk keletkeztek a korabeli távírórendszerekben is. Ha egy ilyen esemény ma történne, akkor a Föld azon részén, amit ez az űrvihar elérne akár éveken keresztül is súlyos áramellátási problémák lennének – olvasható a hirado.hu egyik erről szóló cikkében.