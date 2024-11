Idén is ellátogat a kocsi gyerekekhez a Mikulás. Ráadásul nem is akármilyen "járgányon": a Kocsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi oldalán számoltak be arról, hogy idén is tűzoltóautóval érkezik a piros ruhás a településre.

A Mikulás elárulta, idén minden kocsi kisgyerek jó volt, ezért idén is meglátogatja őket tűzoltóautójával

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Hat helyszínen a Mikulás:

17:00-kor a Kossuth Lajos és a Budai út csatlakozásánál,

17:20-kor a Kölcsey utca és a Jókai sarkán,

17:40 kor a Komáromi és a Vörösmarty utak kereszteződésében,

18:00-kor a Kodály és a Rákóczi utcák csatlakozásánál,

18:20-kor a Dadi út és a Halom utca sarkán, és végül

18:40-kor a Petőfi Sándor és a Kis utca kereszteződésében.

Az eseményt már nagyon várják a gyerekek, hiszen a Mikulás már évek óta rendszeresen a piros, tűzoltóautóval járja végig a települést. természetesen ilyenkor nem a sziréna, hanem egy karácsonyi dal szól a mikrofonjából.

Tavaly a Kemma.hu is találkozott Kocson a Télapóval, aki elmondta, hogy már évek óta nagy segítségére van a Kocsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a nagy feladatban. Minden évben vállalják, hogy a piros, ünnepi fényekkel feldíszített tűzoltóautóval körbe viszik a településen, hogy kioszthassa a jó gyerekeknek az ajándékait. Ezért a segítségért talán Rudolf, a rénszarvas, aki a leghálásabb. Ugyanis a Mikulástól azt is megtudtuk, hogy amíg ő Kocson jár, addig a szán és a rénszarvasok egy meleg istállóban pihennek és finom almát, répát esznek.