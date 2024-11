A fagyok és a hideg megérkezése csak egyet jelenthet. Nyakunkon a kocsonya szezon. Van, aki a babérra és van, aki az egyszerűségre esküszik, de mi a legjobb kocsonya receptjének titka? A legjobbakat, nagymamáinkat kérdeztük a főzésről.

Mi a tökéletes kocsonya titka? Most elmondjuk!

Fotó: Imre György / Forrás: Békés Megyei Hírlap

Mi a kocsonya receptjének titka?

Többféleképpen is készíthetjük a kocsonyát. Van, aki még a húson is variál és nem sertésből, hanem csirkéből készíti. Egy biztos: a tökéletes kocsonyához bőrös, csontos húst is kell használnunk, mint a csirkeláb, vagy a sertésköröm. Van, aki szinte úgy készíti a kocsonyát, mintha húslevest főzne, sárgarépa és fehérrépa is kerül bele.

Megkérdeztük nagymamáinkat, szerintük mi a tökéletes kocsonya receptje és titka. Elmondásuk szerint úgy kell rá gondolni:

Mintha húslevest főznél zöldségek nélkül.

Mindenképpen sertéskörömből és sovány tarjából vagy sertéslapockából kell készíteni. További alapanyag még a fokhagyma, vöröshagyma, só és egész bors.

Az egyszerűségben rejlik a titok.

A húsok letisztítása és a hagyma megpucolása mellett nincs szükség nagyobb előkészületre.