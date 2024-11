A Schweidel József úti lakótelep közepén lévő műfüves futballpálya csak nyitvatartási időben használható, jó ideje szigorú rend van érvényben. Ám ennek ellenére elszabadult a pokol a területen, a város pedig lépett.

A műfüves futballpálya költözik

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Költözik a műfüves futballpálya

Nyáron 8 és 19 óra között, míg az őszi téli-tavaszi időszakban csak délután 4 óráig lehet használni. Mindezt 2021-ben azért vezette be a város, mert sokszor est 9-10 órakor is zajonganak a pályán és a mellett levő, betonos területen. Hernádi Ádám polgármester már 2021-ben bejelentette: az egyetlen megoldás, ha költözik a pálya. Évek alatt az időkorlát sem hozott megoldást a hangoskodók ellen, így most a drasztikus lépést meg is teszik: megszüntetik a pályát.

A mellette levő területen ment a hangoskodás

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Mint a városvezető legújabb Facebook-posztjában közölte: megállapodás született a Schweidel úti műfüves focipálya ügyében. A pálya március végén az FC Esztergom sporttelepére költözik, ahol nyitvatartási időben továbbra is szabadon használhatják majd a sportolni vágyók. A pálya jelenlegi helyét pedig parkosítani fogják.

Pro és kontra érvek a helyiektől

A poszt alatt kitört a kommentháború: érvek tömkelege érkezett a pálya mellett és ellen. Többen értetlenül állnak a döntés előtt. Mint írják: azért költöztek az elmúlt időszakban a lakótelepre, mert ott a helyben van a gyerekeknek lehetősége játszani, nyugodt szívvel engedik le őket, akár egyedül is. Erősebb, felháborodott érvek is felütötték a fejüket.

A költözés mellett állók ezzel szemben azt sérelmezik, hogy sokszor ordítoztak, káromkodtak a rendszeresen a pálya körül tartózkodók. Mint egy kommentelő írta: volt olyan eset is, hogy a frissen ültetett fákat akarták kicsavarni a helyükről.

Egy másik kommentelő azon a lakótelepen nőtt fel, de mint írja,