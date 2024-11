Talán nincs is olyan ember, aki ne játszott volna gyermekkorában vonatvezetőset. Sokan elgondolkodtunk már azon, milyen lehet egy mozdony fülkéjében állni és vezetni egy vonatot. Jakab Gyula gyermekkori álmát megvalósítva már 36 éve mozdonyvezető. Az abdai édesapa ezer szállal kötődik a vonatozáshoz, ráadásul sokszor meg is örökíti egyes útjait, számolt be róla a kisalföld.hu.

Az abdai mozdonyvezető videóit több százezren nézik a közösségi médiában

Fotó: Molcsányi Máté / Forrás: kisalfold.hu

Videókkal színesíti útjait a mozdonyvezető

Jakab Gyula már négyéves korában eldöntötte, hogy mozdonyvezető szeretne lenni. Ez leginkább családjának is köszönhető, hiszen két nagyapja, dédapja, ükapja is mozdonyvezető volt. Mondhatni, továbbvitte a családi hagyományt. Eddigi 36 éves karrierjéből 32 évet dolgozott MÁV-nál, négyet pedig a GYSEV CARGO-nál. A vonatozás megszállottja, ezt bizonyítja az is, hogy otthonában egy hatalmas terepasztal található vonatokkal, egész vasúthálózattal.

A kisalföld.hu-nak elmondta, hogy leírhatatlan érzés, amikor egy ilyen hatalmas tömeget irányíthat. Az elterülő tájat nézve a 160 kilométer per órás sebesség fel sem tűnik számára. Apropó táj, az abdai vasutasnak köszönhetően mindenki olyan szemszögből láthatja a vasútvonalakat és a környezetet, ahogy csak nagyon kevesen.

Jakab Gyula közösségi oldalán az után kezdett el közzétenni Reels-videókat, hogy ismerősei kíváncsiak voltak rá, milyen egy mozdony fülkéjében állni. A Magyarország vonalhálózatát bemutató, hangulatos videóit szinte az egész országban ismerik. Van olyan felvétele is, amely többszázezres nézettségnek örvend már. Több Komárom-Esztergom vármegyét érintő videó is színesíti gyűjteményét. Többek között a komáromi Dunapart, a szőnyi megállóhely, Almásfüzitő, Szárliget és Tata is látható.