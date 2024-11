A Magyar Posta azt ígéri, hogy valamilyen formában, de minden egyes hazai településen elérhető marad a postai szolgáltatás. Ez áll a társaság MTI-hez eljuttatott közleményében. Az is, hogy indul a mobilposta.

Mobilpostai szolgáltatások lesznek elérhetőek a kistelepüléseken

Forrás: origo.hu

Először nyáron számolt be arról a Posta, hogy több mint 2300 településen zárt be a postahivatal az elmúlt években, hiszen egyre kevesebben veszik igénybe szolgáltatásaikat. Ekkor hirdetett partnerprogramot a társaság, melyen keresztül az érintett, 1500 lakosúnál kisebb települések önkormányzatai, illetve vállalkozásai végezhetnek csekkfelvételt, valamint levél- és csomagfelvételt, ezért pedig havi 235 ezer forintot is fizetnek nekik. Ilyen postapartnerből a közlemény szerint már több mint 650 található az országban.

A Posta most azt is hozzátette, mobilposta formájában minden településen elérhető marad a szolgáltatásuk. Ezt, az olyan hagyományos postai feladatokat ellátó (csekkbefizetés, levélpostai és csomagküldemények és utalványok feladása és átvétele, POS-terminálon történő bankkártyás pénz be- és kifizetés) szolgáltatást 400 autóval végzik, ezek munkanapokon menetrendszerűen járják a településeket. Az érintett településeken a házhoz kézbesítés változatlan módon történik, azaz a kézbesítésben a jelenlegihez képest nem lesz változás, a nyugdíjakat is a megszokott kézbesítő fogja kézbesíteni.