Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke felidézte, 2014 és 2020 között a TOP segítségével nagy bölcsődefejlesztési sorozat valósult meg, összesen 24 új bölcsőde épült, sok intézményt felújítani is sikerült. A TOP Pluszban is lett lehetőség bölcsődék fejlesztésére, így Banán is létesül ilyen intézmény. Az új, 8 férőhelyes minibölcsőde az óvoda mellett épül meg, a kicsiket korszerű környezet várja majd. Bana mindezek mellett sikeresen pályázott a Jókai Mór Művelődési Ház épületének felújítására is, amelyre 102 millió forintot fordíthatnak, így újabb intézmény szépülhet meg a településen.

A minibölcsőde mellett sok más fejlesztés is elkészült

Dr. Kancz Csaba főispán hangsúlyozta, egy település akkor életképes, ha gyerekek születnek, ez pedig Banán adott. Hozzátette, jó látni a fiatal szülőket, az önkormányzat pedig segíti a szülővé válást. Arra is kitért, a kormány az elmúlt tizennégy évben csaknem megnégyszerezte a bölcsődei férőhelyek számát.