Könnyű megtalálni a közelmúltban, tragikusan elhunyt házaspár kocsi házát. A kapu előtt mécsesek, az ajtón pedig piros, rendőrségi szalag emlékeztet a szörnyű októberi napra, amikor a mentők küzdöttek a két fiatal életéért. A gyanú szerint mérgezés okozhatta a halálukat.

A kocsi utcában hetek óta találgatják, hogy milyen mérgezés vezetett a tragédiához

Forrás: 24 Óra

A Kemma.hu számolt be először arról, hogy egy fiatal pár vesztette életét gyanús körülmények között Kocson a közelmúltban. A rendőrség mérgezésre gyanakszik. A TV2 Tények című műsorában pedig helyiek is megszólaltak a tragédiáról.

Még vizsgálják a mérgezést

A rejtélyes esetről az egyik szomszéd is nyilatkozott, aki szerint sok pletyka terjed a faluban.

– Eleinte volt az is, hogy jártak ki az erdőbe gombászni, és gombamérgezés lehetett, úgyhogy találgatások voltak. Olyat is hallottam, hogy az asszonyka próbálta megmérgezni a férjét szerelemféltésből, de ez mind pletyka – mondta a Tényeknek egy helyi lakos.

Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, a haláleset után a rendőrség helyszínelői is kiérkeztek a helyszínre, hogy mintát vegyenek a házban található ételekről, konyhai eszközökről, illetve több használati tárgyról is. Úgy tudjuk, hogy a kórházban a feleség is elhunyt. Állapota miatt pedig a rendőrök már nem tudták kikérdezni. Információink szerint a rendőrség is mérgezésre gyanakszik, azonban a toxikológiai vizsgálat eredményére akár két hónapot is várni kell.