Digitális állampolgárként hogyan ügyintézhetek majd?

Nos, az állami weboldalak – például a magyarorszag.hu – és alkalmazások továbbra is megmaradnak. Digitális állampolgárként viszont már a mobilalkalmazással, e-mail cím és jelszó megadása nélkül, QR-kóddal is be lehet majd jelentkezni az azonosítást kérő állami weboldalakra és alkalmazásokba, így például

a magyarorszag.hu-ra,

az EgészségAblakba,

az eSZJA-ra, a tárhelyükre.

Ahogy az a Digitális Állampolgárság Program honlapján olvasható, személyazonosító okmányra, magyar mobilszámra, megfelelő okostelefonra van mindössze annak a 14 évesnél idősebb állampolgárnak, aki használni szeretné a mobilakalmazást. Az app Android és iOs készülékekre is elérhető.

Mit ad a Digitális Állampolgárság app?

Mint az a Magyarorszag.hu-n olvasható,

az alkalmazással igazolhatjuk a személyazonosságunkat közúti ellenőrzéskor: a rendőr az alkalmazásban megjelenített QR-kódot olvassa be a saját készülékével, amelyen megjelennek a személyazonosság ellenőrzéséhez szükséges információk. Erről Rétvári Bence államtitkár is beszélt korábban, hogy ez kényelmesebbé és egyszerűbbé is teszi önmagunk igazolását.

is beszélt korábban, hogy ez kényelmesebbé és egyszerűbbé is teszi önmagunk igazolását. Digitális hatósági erkölcsi bizonyítványt igényelhetünk egyetlen gombnyomással. Az elkészült okmány az alkalmazásban jelenik majd meg, ahonnan letölthető a készülékre.

Az alkalmazásban egy helyen elérheti, valamint egyszerűen továbbíthatja a személyes és gépjárműadatainkat, például, ha a munkahelyen kérik – így nincs szükség az igazolványok keresgélésére, befotózására.

Egyszerűen, felhasználóbarát felületen foglalhatunk időpontot a kormányablakokba a legnépszerűbb ügytípusokra.

2025 első negyedévétől a személyazonosító igazolvány vagy útlevél befotózásával és egy szelfi készítésével lehet majd regisztrálni az alkalmazásba.

2025 második felére már piaci szolgáltatók (például közműszolgáltatók, pénzügyi szolgáltatók) felületeire is be lehet majd lépni Digitális Állampolgár alkalmazással, valamint piaci szolgáltatók szerződései is aláírhatóak lesznek az alkalmazás digitális aláírásával.

2025 végére már a magánszemélyek használtautó-adásvétellel járó ügyei is intézhetők lesznek az alkalmazásban, emellett az alkalmazással igazolható lesz az életkor és a kedvezményre való jogosultság a piaci szolgáltatóknál, illetve az alkalmazásban lévő tárcában a legtöbb okmány digitális változata is elérhető lesz.

2026-tól pedig indul az ePosta, ami az állam és az állampolgár közötti hivatalos kapcsolattartást könnyíti meg, és a közigazgatási költségek befizetése is egyszerűbbé válik az eFizetés szolgáltatással.

Digitális forradalom, mobillal

Rogán Antal, a Miniszterlenüki Kabinetiroda vezetője a minap arról számolt be, hogy a DÁP szeptemberben indult, és már mintegy 350-360 ezer ember telepítette telefonjára az alkalmazást. Mint kiemelte, a cél az, hogy 2026 közepére-végére ez a szám 3-5 millió között legyen. Rogán Antal arról is beszélt, hogy egy „csendes digitális forradalom" zajlik, amely lassan átszövi a hétköznapokat, „beszippant" mindenkit, mert annak vívmányaival egyszerűbb az ügyintézés. Arról is szólt, hogy az alkalmazás elsősorban, de nem kizárólag a személyazonosításról szól.