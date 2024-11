Medve vagy...?

A szakemberek, vadászok át is fésülték a környéket, nyomokat kerestek. Mint a polgármester most a Kemma.hu-nak elmondta: nem bizonyosodott be, hogy medve járta a Bajót környéki erdőt. Az első bejelentés óta eltelt időszakban nem találtak medvére utaló nyomokat és újabb észlelést sem jelentett be senki.

– Kellően komolyan vettük a bejelentéseket, alaposan megvizsgáltuk az erdőt, a vadkamerákat is néztük. Több tucat vadkamera van kihelyezve az etetőkhöz, ezekből az egyik fajta mozgásérzékelős. A másik pedig egy SD-kártyán tárolja a felvételeket. Mindkét fajtát figyeltük, visszanéztük, de medve nem tűnt fel a kamerákon – részletezte.

Mint a polgármester ismét elmondta: volt, aki hallani vélte a medveüvöltést is. Kiemelte: az ordításszerű hangokat valóban lehet hallani ebben az időszakban az erdőkből, ugyanis ilyenkor barcognak a dámvadak, amelynek hangja valóban nagyon erős.

A polgármester hozzátette, a bejelentőket ismeri, mindet szavahihető embernek tartja, tehát nem szenzációhajhászás miatt jelentkeztek az észlelők. Ő inkább arra gyanakszik, hogy a helyiek egy megtermett vaddisznót vagy szarvast hittek medvének.