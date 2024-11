A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma Tárkányon mutatta ki a madárinfluenza megjelenését. A Nébih azt közölte az MTI-vel, hogy november 13-án egy 60 ezres tenyésztyúk-telep felszámolását kellett megkezdeni, mert a járványügyi nyomozás során kimutatták a vírus H5N1 altípusát.

Madárinfluenza miatt kellett leölni egy egész tyúktelepet a Bakonyalján

Forrás: Shutterstock

A madárinfluenza miatt szárnyasok tízezreit irtják ki

A hatalmas tenyésztyúk-telepen az elhullások miatt volt szükség a vizsgálatra, amely be is bizonyította a madárinfluenza jelenlétét. Mint a közleményből kiderült, a gazdaság körül 3 kilométer sugarú védőkörzetet és 10 kilométer sugarú felügyeleti körzetet jelöltek ki. Hozzátették, az állategészségügyi hatóság további nyolc vármegyében igazolta a madárinfluenzát. A Nébih továbbra is arra kéri a baromfitartókat, hogy mindent tegyenek meg a vírus terjedése ellen.