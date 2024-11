A tatabányai Szent Borbála Kórház számolt be Facebook-oldalán arról az akcióról, amelyre minden évben – így idén is – sor kerül ebben az időszakban Komárom-Esztergomban is. Lilába öltöznek ugyanis a vármegye nevezetes pontjai.

Eszerint vasárnap lila fényköntösbe öltözik a Tatai vár, Tatabánya önkormányzatának támogatásával lilában pompázik majd a város jelképe, a Turul madár, Komáromban pedig a Monostori híd hívja fel a figyelmet a koraszülöttek világnapjára lila díszkivilágítással.