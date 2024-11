Ahogy a Vaol is erről már beszámolt,az egyik legnépszerűbb gyerekjáték érkezik a Lidl áruházakba. A fa játékkonyha november 14-től a Lidl Magyarország polcain lesz kapható. Az áruház a közösségi oldalán jelentette be a játék érkezését ami már régóta a gyerekek kedvence. A kisfiúkra is gondoltak: mindemellett egy fa ezermesterpadot is kínálnak majd ettől a naptól.

Szinte biztos, hogy a szülők, nagyszülők megrohamozzák a Lidl-üzleteket

Fotó: Halfpoint / Forrás: Shutterstock

Gyakorlott szülők már ismerik a helyzetet, milyen, ha egy népszerű gyerekjáték megjelenik a boltokban, ráadásul a karácsonyi bevásárlás is a nyakunkon van, így most is arra lehet számítani,, hogy a polcokra kerülésekor az apukák, anyukák, nagyszülők megrohamozzák a boltokat, hogy megszerezhessék a legjobb szülinapi vagy karácsonyi ajándékot a gyerekeknek. Népszerűsége miatt, nagy tömegre lehet számítani csütörtök reggel. Az online Lidl akciós újságban mindemellett nyereményjáték is indult a fa játékkonyhával, illetve még egy játékkal, a babaházzal kapcsolatban.