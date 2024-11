Szinte derült égből a villámcsapásként érte a Duna-mentén, így vármegyénkben élőket is a szeptemberi árvíz érezése. Szeptember első hetében gyors, ám jól összehangolt munka kezdődött Mosonmagyaróvártól Mohácsig, készülve a 2013-as árvízhez hasonló áradásra. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság összefoglaló videót készített az árvízi védekezésről.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Kérdés az volt, mekkora lesz a szeptemberi árvíz

Mint a videóban kiemelték: az árvizekre való felkészülés "békeidőben" is folyik, hiszen a vízügyesek rendszeresen gyakorlatoznak az erre kialakított gyakorlótéren. A szeptemberi áradás egy szélsőségesen meleg és száraz nyár után, a Borisz névre keresztelt ciklonnal érkezett hazánkba, amely gyors és összehangolt szervezésre késztette a szakembereket.

Boris ugyanis teljesen kiszámíthatatlanul mozgott, így az árhullám mértéke, a prognózisok is változtak. Az azonban biztos volt: napokon át hatalmas mennyiségű csapadékot okoz a Duna felső vízgyűjtőin. A vízügy készült az áradásra, ám kérdés az volt, hogy mikor, hová és mekkora vízhozammal érkezik az őszi árvíz.

A nagy mennyiségű eső Ausztriában, Csehországban, valamint Lengyelországban is kritikus árvízi helyzetet okozott, a dunai árhullám néhány nap alatt elérte hazánkat is. Ám - mint az OVF videójában elhangzik, Boris többször is megtréfálta a szakemberek: a Rábán és a Murán rekord árvízet vártak, ehhez képest első fokú készültségi szint alatt vonult le az ár. A Lajta felső szakaszán azonban árvízi rekordok dőltek meg.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző Szolgálata szeptember 11-én azt jelezte, hogy nálunk is a III. fokú készültség fölötti, rekord közeli vízállást megközelítő árhullámra számíthatunk. A 2013-as árvízhez hasonlót prognosztizáltak a szakemberek.

Szeptember 13-án, pénteken 8 órakor megkezdte működését az Országos Műszaki Irányító Törzs, hogy koordinálja a munkálatokat, a szakemberek, munkaerő és eszközök átcsoportosítását. Az ÉDUVIZIG elsősorban az állami védvonalakért felel, illetve vannak olyan szakaszai a folyónak, ahol az önkormányzatok önállóan védekeznek.