„Elgondolkodtató, megrendítő, szórakoztató, szívet melengető történetekkel várjuk Önöket ősszel, és ahogy megszokhatták, változatos programokkal. A ködös, hűvös estéken nincs jobb időtöltés, mint egy lebilincselő olvasmánnyal és egy forró teával elcsendesedni.

Programkavalkád várható novemberben is az esztergomi könyvtárban

Fotó: P.Z.

Az év végi időszakban is folyamatosan érkeznek hozzánk a friss kiadványok, és délutánonként kedves közösségek népesítik be olvasótermünket. Az irodalom mellett akár nyelvet tanulhatnak, sakkozhatnak, vagy kézműveskedhetnek nálunk. Szeretettel várjuk Önöket novemberi alkalmainkon is. Ne feledjék, minden programunk ingyenes.” Ezekkel a szavakkal invitálta októberi körlevélben az esztergomi olvasókat a Helischer József Városi Könyvtár vezetése, remélve, hogy a szeptember elején indult idényként – folytatva az eddigieket – egy szellemi gazdagodásra alkalmas időszak lesz most az intézmény falain belül.

A novemberi kínálat valóban a szokásoknak megfelelően színes, változatos és tartalmas, ahogy az már rendre lenni szokott az esztergomi könyvtárban, amely a város egyik legaktívabb kulturális intézménye. Nézzük, hogy a Bánomi lakótelepnél lévő könyvtár novemberi programjai közül néhány kiemelt eseményt! 4-én 17 órától Bősze Ádám: Muzikális bestiák című új könyvének bemutatóját tartják itt.

Az eseményről már előre annyit lehet tudni, hogy a zenetörténész új könyvéről beszélgetnek, és persze a benne szereplő angyalokról, félemberekről, kísértetekről és egyéb zenei lényekről is szó lesz. 8-án 16 órai kezdettel folytatódik a Szált szálba öltve kézműves foglalkozás kicsiknek, nagyoknak, családoknak, melynek során ezúttal egérfigurát horgolnak. 11-én délelőtt fél tíztől a Kis Csillangó elnevezésű program várja az érdeklődőket, amikor ölbeli játékok, kedves mondókák, népi dalkincsek szólnak a legkisebbeknek és szüleiknek a jókedv és a játék-, mondóka- és nótatanulás jegyében.

12-én a könyvtárral együttműködő vízivárosi Balassa múzeumba várják a könyvtárba is járó időseket, ahol a Szépkorúak Akadémiája programsor következő részében T. Kocsis Anita régész előadása szól Magyarok Margatban címmel. 25-én 17 órai kezdettel Forgács Péter Veled marad, elkísér című könyvének bemutatójára kerül sor, amikor is a párkányi író, a matematika-fizika szakos tanár új novelláskötetéről vall a közönségnek. 26-án fél 5-kor a GyereKedd kézműves foglalkozás várja kicsiket és nagyokat, akik ezúttal az adventi készülődés jegyében az advent és a karácsony díszeinek elkészítését sajátíthatják el.