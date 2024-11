Egyszerű a képlet: 1 doboz 1 mosoly. Szorozva háromszázzal. A tatai Kristály akciójában ugyanis az idén 300 rászoruló gyermek arcára csalhatnak mosolyt azok, akik egy-egy kívánságot leemelnek a fáról, hogy azt ajándékként hozzák vissza a hotelbe. A szívet melengető, 10 éves kezdeményezésről Tiba-Szőgyényi Andrea, a Kristály Imperial Hotel & Esterházy Étterem igazgatója mesélt nekünk a legutóbbi Kemma-podcastben.

A Kristály Imperial Hotel karácsonyfáján úgy fogynak a díszek, ahogy egyre több kisgyermek kívánságát váltják valóra jószívű ismeretlenek

Forrás: Kristály Imperial Hotel & Esterházy Étterem/Facebook

A Kristály Imperial Hotel 10 évvel ezelőtt hívta életre azt a jótékonysági akciót, amire azóta is minden évben lelkesen készülnek a hotel dolgozói, akik a felajánlott ajándékokat két kezükkel csomagolják, és juttatják el személyesen a rászoruló gyerekeknek. A kezdeményezéshez november 24-étől bárki csatlakozhat: csupán le kell vennie egy mézeskalácsot és vele egy kívánságot a fáról, hogy ő is megajándékozva és egy karácsonyi csoda részének érezhesse magát. De hogy pontosan mi történik ezután, hogyan születik meg 300 – vagy a jótevőkéivel együtt még ennél is sokkal több – mosoly, arról hallgassátok meg podcastünket!