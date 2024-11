Ha autóba ülsz és közlekedsz, mindenre fel kell készülnöd a forgalomban, hiszen bármikor adódhatnak olyan szituációk, amikre hirtelen kell reagálni. Mostani KRESZ-tesztünk is egy ilyen helyzetet vázol. Sokszor nem csak a közlekedési táblákat és lámpákat kell figyelni, hanem a közvetlen körülöttünk közlekedő járműveket is.

Ez a KRESZ-teszt arra világít rá, hogy vannak helyzetek, amelyre előre nem lehet felkészülni

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Erre a KRESZ-tesztre mindenkinek kötelezően kellene tudnia a helyes választ

A KRESZ-ben minden egyes helyzetre megvan a megfelelő szabály, amit be kell tartani. A KRESZ-vizsga rendszerében minden képes feladat 3 pontot ér. Vannak közöttük könnyebbek, magától értetődőek, nehezebbek, valamint olyanok is, amelyek nem mindennapi helyzeteket vázolóak is, mint az alábbi.

Ebben a KRESZ-tesztben a mentőautó kapja a fókuszt

Forrás: szuperjogsi.hu

Ha végigvesszük a KRESZ-szabályokat, akkor alap esetben a kanyarodó főútvonalra vonatkozó szabályokat kellene figyelembe venni, de mégsem az az elsődleges szempont. Szerinted milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen? A helyes megoldást cikkünk végén olvashatod!

Súlyos mentőbaleset Tatán

Még márciusban történt hatalmas mentőbaleset Tatán, az Ady Endre úton, a Kristály Szálló előtt. Ahogy arról akkor beszámoltunk, a mentő Tatabánya felől haladt a körforgalom felé, amikor egy autó a Kristály Szálló mellöl kikanyarodott elé. A személyautó, amelyben egy család utazott, nem adta meg az elsőbbséget a megkülönböztető jelzést használó mentőautónak. A mentőt Tatabányáról egy balesethez riasztották, azonban a karambol miatt már nem érhetett oda a gyalogosgázolás helyszínére. Az esethez két mentőhelikoptert is riasztani kellett, heten sérültek meg.

Szabály a megkülönböztető fény- és hangjelzést használó járművek esetében

A kérdést úgy is feltehetnénk: mikor van elsőbbsége a mentőnek, tűzoltónak, rendőrautónak? A hatályos KRESZ-szabályok értelmében a jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben minden járműnek a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű részére. Továbbá minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott), zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére is.