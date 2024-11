Autósok, figyelem! 1 órája

Íme a KRESZ-teszt, ami csak a legprofibb sofőrökön nem fog ki!

Sofőrként minden KRESZ-szabályt ismerünk kell ahhoz, hogy átmenjünk a rettegett vizsgán. De meg is marad az akkor szerzett tudás? KRESZ-tesztünkkel most próbára teheted magad, meggyőződhetsz róla, átmennél-e most a vizsgán, jól ismered-e a közlekedési jelzéseket és szabályokat!

A helyes válaszok ismerete nemcsak a közlekedés során segít, hanem hozzájárul a balesetek megelőzéséhez is. Oldd meg ezt a KRESZ-tesztet, és tudd meg, mennyire vagy felkészült a forgalomban való részvételre! Nem elég a jogosítvány! Készen állsz? Kezdjük! A motoros mehet elsőként? Vagy az autós? Te tudod az áthaladás helyes sorrendjét ebben a kereszteződésben? Újabb KRESZ-tesztet hoztunk! Kifogunk vele rajtad vagy tudod, mi a helyes megoldás?

Forrás: Bors Elsőre igencsak egyszerűnek tűnik, de még a rutinos autósoknak is el kell gondolkodni rajta, mielőtt rávágják a választ. Vegyük először a kanyarodás szabályait, mielőtt a megoldásra térünk. Akár a tatabányai Árpád gimnáziumnál is találhatjuk magunkat ebben a közlekedési helyzetben, hiszen ott éppen ilyen kereszteződés van

Forrás: Google Maps A KRESZ szerint kanyarodáskor elsőbbséget kell adni a jobbra vagy balra bekanyarodó járművel: Annak az útnak az úttestén áthaladó gyalogos részére, amelyre a jármű bekanyarodik, továbbá

Az azonos irányból érkező villamos részére.

Elsőbbséget kell adni továbbá a jobbra bekanyarodó járművel a kerékpársávon vagy az úttest mellett lévő, attól jobbra eső gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos részére. Balra bekanyarodó járművel elsőbbséget kell adni az úttesten szemből érkező és egyenesen tovahaladó, vagy jobbra bekanyarodó járműnek, továbbá az úttest mellett lévő, attól balra eső gyalog- és kerékpárúton érkezőknek.

Nagyon fontos az is, hogy a balra bekanyarodó jármű vezetője párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást csak akkor hajthatja végre, ha meggyőződött arról is, hogy balról járművének előzését vagy kikerülését másik jármű nem kezdte meg.

A KRESZ-teszt megoldása Figyeltél az elsőbbségadás kötelező tábla helyére is? Megoldás a Feol.hu-n! Korábbi KRESZ-tesztjeink

