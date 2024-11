Vannak, akik azt hiszik, rájuk nem vonatkozik a KRESZ. És van a tatabányai Chuck Norris, aki egyenesen keresztbemegy neki, szó szerint is. Tatabánya egyik legforgalmasabb lámpás kereszteződését, azt, ahol a Köztársaság útja, a Győri út, a vasút felett Dózsakertbe tartó felüljáró (híd) és most már a Fő téri mélygarázsba vezető út is összeér, nem kell bemutatni az autósoknak.

A KRESZ a gyengék szabályrendszere? Mégis mi volt a terv?

Forrás: beküldött

Sokan tartanak itt sokfelé, a forgalmat közlekedési lámpa irányítja, sávokba sorolás segíti a sofőrök dolgát. Nincs is itt semmi, látnivaló – ha mindenki betartja a KRESZ-t.

A biciklis és a KRESZ

Csakhogy a kerékpárosok Chuck Norrisa úgy gondolta, rá nem vonatkoznak a szabályok, és saját utat választott magának: keresztbe a két kanyarodósávban felüljáróra a jelzőlámpa zöld jelzése alatt felhajtó autósoknak. Mint az a videón is látszik, nem sokon múlt a baleset, ami ráadásul a rendőrök szeme láttára történt volna.