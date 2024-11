A szurkolók ezek után nem haza, hanem Csapodra vették az irányt. Itt sem volt más a helyzet, gyomorforgató látvány fogadta őket. Facebook-oldalukon egy több mint 3 perces videót tettek közzé, amely bemutatja azt a pokoli környezetet, amelyben az állatoknak kellett megpróbálni élni. Schermann Rolandtól megtudtuk, hogy Csapodról 45 kutyát és 4 kacsát mentettek ki.

–A két helyszínről összesen 7 kutyus került Komárom-Esztergom vármegyébe. A csöngei mentéshez hasonlóan ismét a komáromi Rex Komáromi Állatvédő Egyesület és az esztergomi Bogáncs Kutya-és Kisállatotthon Alapítvány sietett a segítségünkre. A rexesekhez 3, a bogáncshoz 2 állat került, míg a mi egyesületünkhöz szintén kettő – fejtette ki a vezető, aki hozzátette, hogy az eddig hozzájuk került három kutyára már szerencsére van is ideiglenes befogadó.

– A csöngei szaporítótanya felszámolásakor 17 állatvédelmi szervezet fogott össze. Most elmondható, hogy újabb 17 csatlakozott. Nagyon sok civil segítséget kapnak a szervezetek, ez tényleg egy országos megmozdulás. Kutyatrénerek is jelentkeztek, akik segítenek az állatok rehabilitációjában. Ami hatalmas pozitívum és jó érzés volt, hogy most voltak olyan önkéntesek, aki szendvicsekkel, süteményekkel, kávéval, teával készültek – hálálkodott Roland.

Schermann Roland arra hívta fel a figyelmet, hogy hatalmas szükség lenne további ideiglenes befogadókra. Eddig már majd' 300 állatot mentettek ki a horrortelepekről, azonban a menhelyek már tele vannak. Megérzése szerint biztosan legalább még egyszer ennyi állatot fognak kimenteni. A mentésben résztvevő összes szervezet oldalán pontos tájékoztatást kaphat bárki arról, hogy tudnak ideiglenes befogadókká válni, hogy tudnak segíteni egy-egy szervezetnek.