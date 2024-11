A Környei úti temetőben nyugszik még báró Difturth Móricz történetíró, az 1765-ben alapított piarista gimnázium számos tanára, többek között Stech Alajos festőművész, Lengyel József, Viszolajszky Iszván és Fábián Imre író, újságíró, dr. Vincze József irodalomtörténész. A kegyesrendi gimnáziumot országos hírű, elismert iskolává tevő két igazgató, Magas Mihály és Pintér Elek is itt nyugszik, ahogy a magyar közigazgatás atyja, Magyary Zoltán, valamint felesége, dr. Techert Margit is.

Itt alussza örök álmát Hambalek József honvéd katonatiszt is, aki részt vett az 1848-49-es szabadságharcban.