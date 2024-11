Ahogy arról már korábban beszámoltunk, tavasszal több megyei kórházban is debütált a Járóbeteg Irányítási Rendszer. Többek között a Szent Borbála Kórházban, a tatai intézményben és az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban is bevezették az az új rendszert. Most az esztergomi intézmény fontos bővítésről adott tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy a kórház elérhetősége mely telefonszámokon lehetséges.

A kórház elérhetősége több telefonszámon is lehetséges

A hónapokkal ezelőtt debütált betegelőjegyzési rendszer célja, hogy a betegek gördülékenyebben jussanak szakvizsgálati időponthoz, valamint ne kelljen annyit várakozniuk a rendelőkben. Mint írták, a szakrendelésekre történő előjegyzést az úgynevezett Digitális Előjegyzési Rendszerben vezetik. Várhatóan július 1-jétől ez a rendszer láthatóvá és elérhetővé válik a szabad, páciensek által is foglalható időpontok vonatkozásában, az Egészségablak alkalmazáson keresztül.

Hozzáteszik, hogy a vizsgálatokra való bejelentkezéskor a telepített automatából kell egy sorszámot húzni, mert a regisztrációra-, illetve a szakrendelésre történő behívás ezen sorszám alapján történik. Kiemelték, hogy a laboratóriumi vizsgálatok előtt nem szükséges regisztrálni.

Esztergomi szakrendelések hétfőtől péntekig 7:30-15:00-ig

+36 30 591 77 91

+36 30 591 77 76

+36 30 591 77 99

+36 33 542 388

Dorogi szakrendelések hétfőtől péntekig 7:30-14:00-ig