A tatai várban egy különleges gyereknapra invitálják a családokat vasárnap. A Koraszülöttek Világnapja alkalmából a legkisebb hősökre és az értük küzdő orvosokra emlékeznek a Kuny Domokos Múzeumban is. Természetesen az ingyenes programokra nem csak a korababákat és családjukat várják a szervezők.

A jelentős nap alkalmából számos programmal készülnek: a családokat köszönti: Dr. Ganzler Krisztina, a Szent Borbála Kórház csecsemő és gyermekgyógyász, neonatológus főorvosa, akinek több korababa is köszönheti életét. Délután pedig a Tatai Mentőállomás munkatársaival is találkozhatnak az érdeklődők. A hagyományok szerint este pedig a Tatai vár is ünnepélyes lila fényköntösbe öltözik. Napközben pedig különböző múzeumpedagógiai foglalkozások: interaktív homokozó, nummulitesz vadászat, ásványtapogató, régészeti kutatás, barlangfelfedezés is várják a gyerekeket. De bárki csatlakozhat a korip horgolókhoz is, akik a koraszülött osztály részére készítik a kis bájos figurákat. Idén is lesz hordozási tanácsadás, amit a Kanga Babahordozó és Mosható Pelenka Klub tart. Emellett interaktív mondókák, versek, dalok, fejlesztő játékok szórakoztatják a gyerekeket. Természetesen a szokásos arcfestés, lufihajtás is várja a kicsiket, akik akár hűtőmágnest és kitűzőt is készíthetnek. A hangulatot a KaDarka Társulat zenés műsora fokozza majd.