– Az első két hét volt a legrosszabb. Ezt el is mondták az elején. Minden ott dől el. Tíz nap után mentem ki először az udvarra. Elképzelhetetlen, hogy hónapokig kell egy kórházi szobában laknod. Osztoztunk ételen, tárgyakon és az érzéseinken. Segítettük, támogattuk egymást és barátok lettünk. Néhány hét után, saját napi rutinod lesz. A nővérek és orvosok az új, fogadott családod. Beszélgettek hétköznapi dolgokról, segítenek, támogatnak, tanítanak. Mentünk előre, aztán hátra kettőt és újra előre. Nagy segítség volt, hogy a férjem a covid ellenére bármikor bejöhetett hozzánk – idézte fel a történteket Adrienn, aki azt is elmondta, hogy Szofi hol tart most a kortársaihoz képest.