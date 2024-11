– 2008 óta ünneplik világszerte a koraszülötteket november 17-én, a tatabányai kórházban 2016 óta minden évben valamilyen formában megünnepeljük – ezekkel a szavakkal nyitotta meg Dr. Ganzler Krisztina, csecsemő és gyermekgyógyász, a Szent Borbála Kórház neonatológus főorvosa a vasárnapi rendezvényt.

Hazánkban majdnem minden tizedik baba korábban érkezik, a világban ez a szám 15 millió évente. Úgy tudjuk, a Szent Borbála Kórházban is hasonló a helyzet, a koraszülöttek kétharmada késői koraszülött, akik a 34-37. várandóssági héten születnek. Volt kézművesfoglalkozás, készültek csillámtetoválások és a kavicsfestést is kipróbálhatták az érdeklődők. Lufihajtogatással is készültek a szervezők, valamint Solti Emese zenepedagógus énekelt a szülőkkel együtt a pici és a már nagyobbacska babáknak. A szakember A Te hangodat ismerem program keretében hetente jár a Szent Borbála Kórház Koraszülött Osztályára, hogy az inkubátorok mellett lágy zeneszóval segítsen a babák gyógyulásában.