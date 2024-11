A kampány december elsején indul és május 31-én zárul – mondta Mikolasek Zsófia, a József Attila Könyvtár igazgatója.

– Az akció célja, hogy minél többen járjanak könyvtárba, s az országos kampány győztese az lesz, aki a legnagyobb látogatószám-növekedést tudja felmutatni. A tatabányai könyvtár mutatói már most is nagyon jók: az itt élők 14 százaléka rendszeres olvasó, s nagyon sokan járnak a különböző programokra is. Ezt kell most még megemelni.

– Ténylegesen nagy kihívás ez nekünk, hiszen már most is szinte minden nap van programunk. Ezért olyan idősávokat kívánunk majd megnyitni, s olyan csoportokat elérni, amelyek eddig kevésbé kerültek a fókuszba. A nyugdíjasokat és a középiskolásokat próbáljuk megszólítani.

Az igazgató azt is elmondta, hogy csatlakoznak a Magyarul olvasó Kárpát medencéért programhoz is: foglalkozásokkal készülnek és könyveket visznek majd Csallóközbe az ottani könyvtáraknak. Kiemelt projekt a Legjobb elektronikus szolgáltatás kampány is. Hozzáférhetővé teszik online a helyismereti dokumentumaik egy részét is. Ehhez kapcsolódik a meglévő e-book kölcsönzés, valamint a Laptapír, melynek használatával az az olvasók százhetven újságot tudnak online lapozgatni.

Már dolgoznak a legjobb olvasást népszerűsítő kampányon is. Céljuk, hogy a Tatabányán élők 18 százaléka legyen regisztrált könyvtárhasználó. Az igazgató néhány decemberi programra is felhívta a figyelmet: eljön a tatabányai születésű Krulik Zoltán a Robinzon Kruzo Trióval, a gyerekekhez Gryllus Vilmos érkezik. Szerveznek karácsonyi vásárt, karácsonyi kocsmakvízt, adventi koncertet a Bárdos Lajos Vegyeskórussal. S kiemelte: megújult a Népház úti fiókkönyvtár. A berendezést és az állományt is megújították. Várják a csoportokat és az olvasókat.