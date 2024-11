Mint arról a haon.hu hivatalos honlapján is beszámoltak, a napokban többen is kínai telefonhívásokat kaptak. Az átvert áldozatok teljesen gyanútlanok voltak, hiszen magyarországi 20-as, vagy 30-as számról kapták a hívást. Joggal gondolhatjuk, hogy voltaképpen bárkitől érkezhet. Ez a fajta csalás a „wangiri”, és a lényege, hogy a hívást a csalók gyorsan megszakítsák, így a kíváncsi, vagy figyelmetlen emberek visszahívják ezeket a számokat, amellyel súlyos pénzösszeget is veszíthetnek.

A legújabb telefonos csalás: kínai telefonhívások

Forrás: Shutterstock

Veszélyesek lehetnek ránk a kínai telefonhívások?

A bűnözők célja az, hogy a kíváncsi vagy figyelmetlen emberek visszahívják ezeket a számokat. Sokan tévedésben élnek, ugyanis attól, hogy felveszi valaki a telefont, még nem fognak pénzt levonni a kártyájukról. Ilyenkor általában az a cél, hogy először adatot nyerjenek ki a másik féltől. Probléma kizárólag akkor merülhet fel, ha visszahívjuk a gyanús számot.

Van olyan eset is, hogy valaki nem tudta azonnal fogadni, de később visszahívta a számot, és akkor már szám igazi tulajdonosa vette fel, aki semmit nem tudott arról, hogy hívott volna bárkit is – erről a vg.hu is beszámolt. Ez egy olyan hamisított hívás, amelynek során más identitást ad ki magáról a hívó fél úgy, hogy megváltoztatja az azonosítóját.