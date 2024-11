Balesetveszélyes Tatán, a Réti VIII.-as tónál lévő kilátó. Erről többek között a Kemma.hu is beszámolt. Az alsó lépcsőfokok elkorhadtak, de sajnos a vizsgálat során kiderült, hogy ennél komolyabb a baj. Ugyanis a kilátó támasztóoszlopai sem biztonságosak. Azóta szalaggal van lezárva a feljáró, a növényzet pedig lassan birtokba vette a területet.

A Réti VIII-as halastó melletti kilátót már másfél éve lezárták. Az októberi testületi ülésen az épület sorsa is szóba került

Fotó: Flajsz Péter Gergő / Forrás: 24 Óra

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. még 2023 februárjában, közösségi oldalán adott hírt arról, hogy az önkormányzat megbízásából az állagfelmérő vizsgálatokat végeztek az épületen. Mint írták: eredetileg a kilátó hiányzó alsó lépcsőfokai indokolták a szemlét, azonban az állapotfelmérés során kiderült, hogy a kilátó lábazatai és támasztóoszlopai jelentős mértékű korhadásnak indultak. A balesetveszélyes épületet le is zárták a szalaggal.

Akkor arról volt szó, hogy a Városgazda munkatársai az önkormányzattal együttműködve dolgoznak a kilátó felújítási tervein. Azonban az elmúlt 1,5 év alatt sem került le a szalag.

A hódok tették tönkre a kilátót

Jelenleg embernyi magas nádas veszi körül a Réti VIII.-as tavak bejáratánál lévő kilátót. A "Tata közterület felügyelet" feliratú szalagon egy A4-es papírlap figyelmeztet: "Balesetveszélyes!!! lezárva". A három szintes toronyba nem is lehetne egyszerűen feljutni, az alsó létra a földön hever, a felső szintre vivő lépcsőfokok is hiányosak. Az oszlopok pedig látványosan korhadnak több helyen is.

Michl József polgármester a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy sajnos úgy néz ki, hogy ezt a kilátót már nem lehet megmenteni. Ennek pedig a környéken elszaporodó hódok az okai. A téma a legutóbbi testületi ülésen is felmerült.

Az elszaporodó hódok tevékenysége miatt a területet elöntötte a víz, ami miatt a kilátó tartóoszlopai elkorhadtak

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– A hódoknak köszönhető, hogy ez a kilátó tönkre ment. Az épület tervezésekor az a terület nem vízben állt. Annak a résznek az elöntését a hódoknak köszönhetjük. Az egy száraz terület volt korábban, azért ilyen műszaki megoldással épült a kilátó. Ha már akkor is vízzel elöntött terület lett volna, akkor olyan megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy vizes területen is hosszú távon is megmaradjon. Ennek a cseréjére, megoldására a felmérések megtörténtek. Nem volt még pénzünk az új épületre. De időközben az a kérdés is felmerült, hogy pont oda kell-e építeni, vagy máshova kellene-e megépíteni egy új kilátót – magyarázta a polgármester.