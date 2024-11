A közelmúltban nyitották meg a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Vármegyei Egyesülete Tatai Sorstársak Klubjának éves alkotói, gyűjtői kiállítását a közösség Kocsi utcai klubhelyiségében. A már hagyományos őszi tárlat idén ünnepli 20. évfordulóját. Kincses Jenőné, a klub vezetője az eseményen úgy nyilatkozott: – Az első tárlatot 2004-ben nyitották meg a Tatai Művelődési Központ épületében, ahol a nyitóbeszédet az akkori országgyűlési képviselő, Németh Erika mondta, akit éppen ezért most újra meghívtunk a jubileum alkalmából. Két évtizeddel ezelőtt azzal a céllal indítottuk el a kiállítást, hogy általa is erősödjön a közösségünk összetartása, és az alkotók szélesebb körben is bemutatkozási lehetőséget kapjanak, mindez pedig ma is változatlanul érvényes.