A kivitelezés során a terepviszonyokhoz igazodva új szegélyt, csapadékvíz-elvezetést, valamint új közlekedési táblákat és acélszalagkorlátot, új burkolatot kapott a szakasz, közúti felfestésekkel együtt.

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, a projektnek köszönhetően végre biztonságosan el lehet jutni a közintézményekbe is biciklire pattanva Koppánymonostoron. Hozzátette, azt szeretnék, ha minél többen választanák a kerékpáros közlekedést, amely környezetbarát és az egészség megőrzésében is segít. Az eseményen Czita János alpolgármester és Szabó István önkormányzati képviselő is üdvözölte a beruházást.

A kerékpárutat önerőből sikerült felújítani

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is jelen volt az átadón. Gratulált az önkormányzatnak a beruházáshoz és ahhoz, hogy önerős beruházásokat, fejlesztéseket, felújításokat is végig tudnak vinni.

– Ha egy város jól él a gazdasági környezet adta lehetőségeivel, akkor sok saját beruházást is meg tud valósítani – fogalmazott a képviselő. – Ezek a kisebb fejlesztések a mindennapi életet könnyítik meg és fontos, hogy a kis beruházásoknak is tudjunk örülni.