A Kemence Egyesület székhelye különleges hely. Szinte hetente érkeznek hozzájuk vendégek, hogy megfigyelhessék a szociális farm működését. A helyi óvodák és iskolák mellett távolabbi településekről is megfordulnak náluk, osztálykirándulásoknak, csapatépítő programoknak is ideális helyszínt biztosítanak.

Schmelcz Gézáné (középen), a Kemence Egyesület vezetője vitte körbe a látogatókat

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

November 26-án, kedden a komáromi hajléktalanszállóról fogadtak vendégeket. Rövid beszélgetés után a farmon folytatódott a program, ahol megnézhették a baromfiudvart és a pávákat is.

Mindezek mellett a Kemence Egyesület munkatársainak – akik között vannak hajléktalanok, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek is – napi teendőiről is hallhattak érdekességeket. Ők azok, akik az állatokat minden nap ellátják, és rendben tartják az egész farmot. A vendégeket a lovak is érdekelték, illetve Hangával, a terápiás bocival és a disznókkal is találkozhattak. A farmon fácánok is élnek, amelyeket meg is lehet vásárolni. Ők nem várják a karácsonyt, hiszen az ünnepi időszakban különösen népszerű fogásnak számítanak.