Az ovi legkisebbjeit Schmelcz Gézáné, az egyesület vezetője és férje, Schmelcz Géza vitte el a Kemence Egyesület szociális farmjára, ahol a libák mellett más állatokkal is megismerkedhettek a kicsik.

A kicsik sétát tettek a Kemence Egyesület farmján

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A gyerekek érdeklődve szemlélték a baromfiudvart, illetve a pávákat is megfigyelhették. Az egyesület udvarán élő lovak is érdekelték őket, de a farmon élő cicákkal is barátságot kötöttek. A séta végén a fácánokat nézték meg, majd élményekkel gazdagon tértek vissza az óvodába, ahol le is rajzolhatták, milyen állatokat láttak a Kemence Egyesület szociális farmján.