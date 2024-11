– Többen is felajánlották idén a fenyőfájukat, mindet kimentünk megnézni és végül a legformásabbat választottuk ki. A fa kicsit magasabb a tavalyinál, és nagyon szép, formás, egyenes törzsű, kör alakú, sűrű, terebélyes. A csaknem két tonnás fenyőt a Városgazda embereivel állítottuk fel a téren. Már rutinosan emelték a daruval a helyére, és faragták meg a láncfűrésszel az alját, hogy beférjen a talpba. A hét során a díszek is felkerülnek rá – magyarázta a főkertész, aki azt is elmondta, hogy az ezüstfenyő az egyik legjobb tűtartású fenyő. Ráadásul a hideg idő is segít a tartósságában, mert az éjszakai harmatból fel tud venni vizet. Így biztosan sokáig megmaradnak a tűlevelei. Csicsai Frigyes azt is elárulta, hogy az ünnepek után a fát lecsupaszítják és feldarabolják, majd a következő évben szociális tűzifaként a rászorulók kapják meg. Így egy kisebb kitérővel, de mégis tűzifa lesz a tatai család fájából. Igaz, előtte szépen feldíszítve, számtalan embernek fog még örömöt szerezni.