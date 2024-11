A Csokonai Művelődési Ház melletti téren áll Dunaalmás karácsonyfája. A gyönyörű fenyőt egy helyi család, Kun Krisztina és Kun Lajos ajánlotta fel. A hatalmas fát a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vágták ki, majd szállították a helyszínre. Egy kis igazitás után pedig már stabilan állt is a település terén a karácsonyfa, amire hamarosan a díszek is kikerülhetnek.

A hatalmas fenyő a helyi önkéntes tűzoltók segítségével került a helyére.

Fotó: Dunaalmás ÖTE/facebook

– Megtiszteltetés, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, idén is segíthettünk a falu karácsonyfájának felállításában – mondta Kiss Ákos, a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, akitől megtudtuk, hogy ha már a csapat arra járt, levágták a Csokonai téren lévő fák veszélyessé vált ágait is.

Összefogás révén áll a karácsonyfa

– Ahogy minden évben, a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület idén is lelkesen közreműködött a település karácsonyfájának felállításában. A 8-9 méteres ezüstfenyőt magánszemélyek ajánlották fel. A Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vágták ki és segédkeztek a biztonságos helyszínre szállításában is. A szállítás biztonsági felvezetéssel történt, melynek során az azt akadályozó vezetékek alatti áthaladás során is szükség volt a tűzoltók közreműködésére. A tartóba állítása mellett a környező fák veszélyes ágait is eltávolították, hogy semmi ne veszélyeztesse a karácsonyfában gyönyörködőket – tette hozzá az elnök, aki hozzátette, hogy három képzett tűzoltó vett részt a munkában, akik a belterületen levő veszélyes fák kezelésére is képzéssel és jogosultsággal rendelkeznek.