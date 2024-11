Józsy Judit nemrégiben nyitotta meg textiles műhelyét Komáromban, ahol rendszeresen szervez workshopokat. Most műhelyvásárba várta az érdeklődőket, ahol az általa készített termékek mellett több tehetséges alkotó kézműves termékeit is meg lehetett vásárolni a közelgő ünnepekre.

Józsy Judit műhelyében szép kézműves termékeket lehetett beszerezni

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Palik Mácsadi Klára Zselízről érkezett gyapjúval, míg Bognár Balázs a festményeit hozta magával. Mesével is készültek, amelyet Gál László adott elő. A program során senki sem maradt éhen, Józsy Judit ugyanis finomságokkal is készült az alkalomra. Máskor is lesznek hasonló vásárok a műhelyben, minden alkalommal más kézművesek részvételével.