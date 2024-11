Dr. Molnár Attila polgármester videóban jelentette be, hogy november 30-tól ismét megnyílik a népszerű jégpálya a Jókai ligetben.

A jégpálya két hét múlva nyitja meg kapuit

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

– Sokan észrevették, hogy valami készül a ligetben – mondta a polgármester. – Ideje előkeresni a korcsolyákat és felkészülni a szezonra. Ha az időjárás engedi, egészen március 3-ig nyitva lesz a jégpálya.

Dr. Molnár Attila azt is hozzátette, ahogy a komáromiak az utóbbi években megszokhatták, most is ingyenes lesz a korcsolyázás, hiszen a város azt szeretné, hogy minél többen mozogjanak és adventi hangulatot tudjanak varázsolni a ligetbe is. A jégpálya évek óta nagy népszerűségnek örvend, minden korosztály szívesen vesz fel korcsolyát az ünnepi időszakban.

Adventi programokban egyébként sem lesz hiány, december első vasárnapján a Szabadság téren lobban majd fel az első adventi gyertya, a részletes program a Komáromi Kulturális Kft. Facebook oldalán érhető el.