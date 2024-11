Mint korábban megírtuk, november 29-én nyitja meg kapuit az Esztergomi Adventi Vásár a Széchenyi téren. A főtér átalakulása pedig kezdetét vette, ugyanis elkezdődött a csaknem félezer négyzetméteres műjégpálya építése.

500 négyzetméteres jégpálya épül

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Lassan körvonalazódik a jégpálya

A helyszínen november 18-án egy daru beemelte a térre az óriási hűtőgépet, majd körbekordonozták a jégpálya területét, illetve elkezdték lerakni a jégpályát hűtő csővezetékeket. Advent első vasárnapja előtt két nappal a Pavuk Műkorcsolya Iskola jégtánc bemutatójával nyitja meg kapuit az esztergomi közösségi jégpálya, amely egészen január 19-ig várja a jeges sport kedvelőit. Emellett a négy adventi hétvégén összesen mintegy 30 programmal is készülnek.

Mint Hernádi Ádám polgármester nemrég közzétett posztjából kiderült: az esztergomi intézmények délelőttönként ingyen használhatják majd a pályát, az esztergomi lakcím-kártyával rendelkezők pedig kedvezményesen.

A jégpálya nyitása után, november 30-án – az augsburgi Christkindlmarkt – mintájára az Esztergomi Angyaljáték adventi előadás nyitja meg a várakozás időszakát, majd „Élő történelem – Babitsék karácsonya” címmel pedig különleges interaktív sétára invitálják a városba érkezőket, amely során színészek által Babits Mihály és felesége, Török Sophie régmúlt karácsonyi emlékei elevenednek meg Esztergom legszebb helyszínein.

Programhegyek adventkor

Az ünnepi hétvégéken koncertek, előadások is színesítik a programot. Fellép többek közt az Esztergom kedvenc mesemondó-csapata, a Csillangó Meseműhely, Kuna Vali és Testvérei, Mihályi Réka, Kovácsovics Fruzsina, Operett-Musical Voices Társulat. Ott lesz a Kiskalász zenekar, illetve az Alma együttes. Helyi iskolások és óvodások is készülnek egy-egy műsorral. December 6-án a Mikulás és krampuszai is feltűnnek majd a város főterén, hogy meglepetés műsorral és ajándékokkal kedveskedjenek a gyerekeknek.

A Széchenyi tér egésze átadja magát a karácsonyi hangulatnak: az adventi vásáron mintegy 25 kézműves karácsonyi dekorációkkal, kerámiákkal, ékszerekkel, textil termékekkel, kozmetikumokkal, süteményekkel és egyéb finomságokkal készül. A jó falatokról csaknem 10 egység gondoskodik, ahol a kézműves hamburgerektől kezdve a lángoson keresztül a kürtős kalácsig sok minden kapható lesz. A forralt bor, a puncs és bombardino sem maradhat el. Mint hozzátették, az Esztergomi Piac is képviselteti magát termékeivel és különleges meglepetésekkel.