Körmendi Csaba a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az iskolában nem csak szakképzés, de érettségit adó technikusi képzés is zajlik. Illetve ösztöndíjrendszerükben a tanulmányi eredményeik alapján szép összegeket kaphatnak a diákok. Sőt egyszeri pályakezdési támogatásban is részesülhetnek a diákok a szakmai vizsgák után. Illetve szóba került az is, hogy aki szeretne a szakmában továbbtanulni, annak akár 50 többletpontot is adhat az iskola elvégzése. A gyerekek pedig az iskola oktatás mellett tangazdaságokban ismerhetik meg a modern eszközöket, illetve eljárásokat.