Pár perccel a déli harangszó előtt nyitok be tegnap barátomék házába. Nem sokkal korábban egy prospektusról beszéltünk, ezért érkeztem. Még az első kondulás előtt, vidáman fütyörészve megérkezik cimborám is. Természetesen nem marad el párja, Katka érdeklődő kérdése arra vonatkozóan, hogy merre járt. A háziorvosnál válasz nem jön be, aznap csak délután rendel. Janó titokzatosan mosolyog egyet, aztán elsétál a mellékhelyiségbe. Meglepő módon felesége is mosolyog. Jelzi, hogy férje egészen biztosan egy virágcsokrot rendelt előre. Másnap lesz a házassági évfordulójuk. Csendben hallgatom. Nem árulom el, hol találkoztunk Janóval.