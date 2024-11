A Látni és látszani kampány részeként Light Friday-t tartottak a vármegyei rendőrök: több helyszínre is kitelepültek november 8-án pénteken délelőtt. Az őszi időszakban már hosszabbak az éjszakák, hamarabb sötétedik. Ilyenkor a közlekedőknek is jobban kell figyelniük a láthatóságra: nem elég látni, hanem látszani is kell mások számára az utakon.

Tatabányán a Vértes Centerben tartották a rendezvényt

Fotó: Zetovics Mario

Látni és látszani: gyerekkorban kell elkezdeni

A kampányban arra hívják fel a figyelmet, hogy a közlekedés minden résztvevője, így az autósokon túl a biciklisek, rolleresek és gyalogosok is jól kell látszódjanak az utakon. Erre különböző láthatósági eszközök osztásával igyekszik a rendőrség felhívni a figyelmet.