November 21-én, csütörtökön, Pap Éva írónővel találkozhatunk a Kisbéri Wass Albert Művelődési Központban. Az író-olvasó találkozó 17 órakor kezdődik, ahol az érdeklődők személyesen is megismerkedhetnek az És újra felkel a nap, a Mielőtt lemegy a nap és a Megbocsátás című könyvek szerzőjével.

Író olvasó találkozóra hív a Wamk. Pap Éva írónővel találkozhatunk

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Mindenkit szívesen látnak

A rendezvény mindenki számára ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit a 34/353-903-as telefonszámon lehet megtenni, vagy személyesen a könyvtárban. Az írónő dedikálást is vállal, így aki saját példánnyal érkezik, egy különleges aláírt könyvvel gazdagodhat. Azok számára, akik még nem szerezték be a műveit, lehetőség lesz a helyszínen is vásárolni.

Meghatározó alak Pap Éva

Pap Éva különleges történetei, amelyek az emberi kapcsolatok mélységeit, az újrakezdés lehetőségét és a megbocsátás fontosságát járják körbe, sokak számára nyújthatnak érzelmi töltetet és inspirációt. Az írónő találkozója remek alkalom arra, hogy az olvasók betekintést nyerjenek az alkotói folyamatba, és közelebbről is megismerhessék az írót, akinek munkái sokak számára jelentettek már útravalót és lelki támogatást.