Innovatív városi tömegközlekedési rendszer kialakításáról is szavaztak a tatabányai képviselők a legutóbbi tanácskozáson. Mindenki rábólintott, hogy be kell nyújtani a koncepciótervet, ami tartalmaz intelligens buszvárót is.

Intelligens buszváró a jövőben: négy is átalakulhat Tatabányán

Forrás: Facebook/T-Busz Kft.

Körülbelül 1,9 milliárd forint támogatásért pályázhat az önkormányzat az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz. Legkésőbb jövő év szeptemberében indulhat a projekt, aminek várhatóan 3 és fél év alatt kell elkészülnie.